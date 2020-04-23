السعودية اليوم / المهندس الفضلي يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، باسمه ونيابة عن منسوبي قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الفضلي بهذه المناسبة: إن بلادنا تخطو بكل ثقة نحو مستقبل مشرق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ظل نعمة الأمن والأمان التي منَّ الله بها علينا، وتسير بخطى واثقة لمواجهة أزمة فيروس

وفي الختام، دعا المهندس الفضلي المولى عز وجل أن يحفظ على المملكة قيادتها وأمنها، وأن يوفق الجميع لصيام شهر رمضان وقيامه، ويتقبل بالصالحات أعمالهم، وأن يجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء ومكروه.

// انتهى //

19:37ت م

0207



الرياض 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واسرفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، باسمه ونيابة عن منسوبي قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال الفضلي بهذه المناسبة: إن بلادنا تخطو بكل ثقة نحو مستقبل مشرق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ظل نعمة الأمن والأمان التي منَّ الله بها علينا، وتسير بخطى واثقة لمواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، مؤكداً استمرار قطاعات الوزارة كافة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها القيادة الرشيدة لمواجهة آثار تفشي COVID-19، كما تعمل على توفير الأمن الغذائي والمائي وحماية البيئة.وفي الختام، دعا المهندس الفضلي المولى عز وجل أن يحفظ على المملكة قيادتها وأمنها، وأن يوفق الجميع لصيام شهر رمضان وقيامه، ويتقبل بالصالحات أعمالهم، وأن يجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء ومكروه.// انتهى //19:37ت م0207

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