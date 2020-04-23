السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واس

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

19:23ت م

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الرياض 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واسبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله – برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.// انتهى //19:23ت م0205

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