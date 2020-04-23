

جيزان ٣٠ شعبان ١٤٤١ الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سمو الأمير محمد بن ناصر : يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أن نرفع لمقامكم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله – عز وجل – أن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأنتم متمتعين بالصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا في ظل توجيهاتكم وقيادتكم الحكيمة وعن كافة بلاد المسلمين والعالم أجمع بإذن الله , وأن يحفظكم ويرعاكم .

//انتهى//

19:21ت م

0204





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.