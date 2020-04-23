شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا في السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020 أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم الخميس أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك.

Advertisements وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.