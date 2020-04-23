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المحكمة العليا في السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا في : غدا أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل

الخميس 23 أبريل 2020

أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم الخميس أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك. 

 

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وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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