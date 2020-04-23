القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجتمع العين الإخبارية الخميس 2020/4/23 08:02 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/4/23 08:02 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الإمارات أن الجمعة الموافق 24 أبريل/نيسان 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وقررت الإمارات تعديل مواعيد برنامجها الوطني للتعقيم ليصبح من 10 مساءً إلى 6 من صباح اليوم التالي، بدلاً من 8 مساءً إلى 6 صباحاً، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتسهيل على المواطنين والمقيمين.

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