أعلنت لجان تحري هلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية، أن الجمعة، 24 أبريل/نيسان، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأصدرت المحكمة العليا في السعودية قراراً بإثبات شهادة لجان التحري، معلنة أن الجمعة هو بداية الشهر الكريم.

وكانت لجان التحري في المملكة استجابت مساء الخميس لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.