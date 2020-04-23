القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن اعتزازه بما اتخذته بلاده من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووجه العاهل السعودي، الخميس، كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، ألقها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وأضاف: "نعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة مع دخول شهر رمضان من تفشي جائحة كورونا، رغم ما اتخذته المنظمات الإنسانية ودول العالم من إجراءات لمنع انتشاره".
وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرصه على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الإنسان في السعودية.
كما وجه رسالة شكر للعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين، خاصة في القطاعين الطبي والعسكري، لعملهم دون توقف في ظل هذه الظروف.
واختتم العاهل السعودي كلمته بالإشارة إلى منظومة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، ومساهمتها في الحد من الأضرار الاقتصادية لهذه الجائحة، سواء فيما تم من إجراءات محلية، أو من خلال دعمها للمنظمات العالمية في كل ما يخدم البشرية.
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