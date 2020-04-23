السعودية | السعودية.. هذه التعليمات الجديدة لفتح المطاعم في شهر رمضان

شكرا لقرائتكم السعودية.. هذه التعليمات الجديدة لفتح المطاعم في شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ ، المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

وكانت وزارةالداخلية السعودية، قد حددت الثلاثاء، أوقات التجول داخل المدن غير الخاضعة لمنع التجول خلال شهر رمضان.

وأوضح مسؤول في الوزارة، بحسب ما أفادت "واس"، أنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال رمضان.

وأضاف أن "السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول على مدار اليوم، سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً".

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أما بالنسبة للمدن والمحافظات التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، فسيسمح للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

إلى ذلك، أكدت الداخلية استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

يأتي هذا بعد أن أعلنت رئاسة شؤون الحرمين مساء الاثنين، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان، من ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي

كما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، إقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع استمرار تعليق حضور المصلين للحرمين الشريفين، وتكون صلاة التراويح خمس تسليمات.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و"العيد" ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس.

كما أعلن المسجد النبوي في المدينة المنورة الأسبوع الماضي منع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل.