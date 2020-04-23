محمد بن مسعود - الدمام - 23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 06:59 PM المحكمة العليا: غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك المحكمة العليا: غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك أعلنت المحكمة العليا بالرياض ان غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك. الكلمات المفتاحية ، المحكمة العليا: غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك ،

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