، الإمارات تخفض حظر التجول ساعتين أثناء شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الـ10 مساء وحتى الـ6 صباحًا

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الخميس)، بأن الحكومة قلّصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا خلال شهر رمضان.

ووفقًا لـ"رويترز": لم يتّضح ما إذا كانت دبي الخاضعة لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس (آذار) ضمن القرار الأخير.

وكان الحظر الذي يهدف لكبح انتشار فيروس كورونا، يسري في السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا.فيروس كورونا الجديد