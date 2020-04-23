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أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الخميس)، بأن الحكومة قلّصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا خلال شهر رمضان.
ووفقًا لـ"رويترز": لم يتّضح ما إذا كانت دبي الخاضعة لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس (آذار) ضمن القرار الأخير.
وكان الحظر الذي يهدف لكبح انتشار فيروس كورونا، يسري في السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا.فيروس كورونا الجديد
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 06:51 PM
من الـ10 مساء وحتى الـ6 صباحًاالإمارات تخفض حظر التجول ساعتين أثناء شهر رمضان
أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الخميس)، بأن الحكومة قلّصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا خلال شهر رمضان.
ووفقًا لـ"رويترز": لم يتّضح ما إذا كانت دبي الخاضعة لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس (آذار) ضمن القرار الأخير.
وكان الحظر الذي يهدف لكبح انتشار فيروس كورونا، يسري في السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا.
، الإمارات تخفض حظر التجول ساعتين أثناء شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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