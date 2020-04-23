- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.
وأكد أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقي رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، ومن ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.
وكان الرئيس العام قد أعلن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك ١٤٤١هـ والتي اشتملت على تسخير ٣٥٠٠ عامل يعملون على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية.
ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين ودعم ومتابعة، سائلا الله عز وجل أن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم إنه سميع مجيب.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 06:47 PM
بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.
وأكد أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقي رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، ومن ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.
وكان الرئيس العام قد أعلن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك ١٤٤١هـ والتي اشتملت على تسخير ٣٥٠٠ عامل يعملون على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية.
ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين ودعم ومتابعة، سائلا الله عز وجل أن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم إنه سميع مجيب.
، إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة واستمرار عمليات التعقيم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة واستمرار عمليات التعقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.