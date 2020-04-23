- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية الدور الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، لتقديم المساعدة العاجلة للمتضرّرين من جائحة الفيضانات والسيول في محافظة عدن.
ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول والانهيارات التي وقعت في محافظة عدن، من أجل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عنها، التي تسبّبت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ونزوح للسكان جراء الدمار الذي خلّفته الفيضانات.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 06:40 PM
ثمّن دور مركز الملك سلمان للإغاثة وشركاء اليمن
أكد الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية الدور الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، لتقديم المساعدة العاجلة للمتضرّرين من جائحة الفيضانات والسيول في محافظة عدن.
ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول والانهيارات التي وقعت في محافظة عدن، من أجل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عنها، التي تسبّبت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ونزوح للسكان جراء الدمار الذي خلّفته الفيضانات.
، "العثيمين" يدعو إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضرّرين من فيضانات عدن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "العثيمين" يدعو إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضرّرين من فيضانات عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.