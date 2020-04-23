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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مرصد المجمعة الفلكي بحوطة سدير عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس؛ وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة، وفِي حال ثبوتها سيكون يوم غدٍ الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.
وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.
وتعقد المحكمة العليا جلسة، تتحرى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان، وذلك تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد دخول الشهر المبارك.
شهر رمضان
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 06:28 PM
أعلن مرصد المجمعة الفلكي بحوطة سدير عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس؛ وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة، وفِي حال ثبوتها سيكون يوم غدٍ الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.
وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.
وتعقد المحكمة العليا جلسة، تتحرى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان، وذلك تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد دخول الشهر المبارك.
، مرصد المجمعة الفلكي بحوطة سدير يعلن: تم رصد هلال رمضان.. في انتظار قرار المحكمة العليا ،
المصدر : الخليج 365
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