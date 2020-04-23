السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري يتوقع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 200 حالة يومياً وعودة بعض القطاعات والخدمات



القاهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

توقع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي زيادة أعداد المصابين بفيروس

وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان الكريم بداية من صباح غدٍ الجمعة، لافتًا النظر إلى إعادة السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في كافة مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.

وأكد حرص الحكومة المصرية على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة الفيروس المستجد، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات كافة.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن المجلس وافق على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى تجميدها في السابق، ومن بينها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، والسماح بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات "التوصيل" أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحال مباشرة.

وأفاد بأنه من المؤمل عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها في مصر بحلول عيد الفطر المبارك.

// انتهى //

18:03ت م

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القاهرة 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واستوقع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الفترة القادمة في بلاده لتتخطى حاجز الـ200 حالة يوميًا، مشيرا إلى أن مصر لاتزال في وضع السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد ولديها قدرات وموارد طبية جاهزة في القوات المسلحة والداخلية لمساندة وزارة الصحة.وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان الكريم بداية من صباح غدٍ الجمعة، لافتًا النظر إلى إعادة السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في كافة مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.وأكد حرص الحكومة المصرية على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة الفيروس المستجد، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات كافة.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن المجلس وافق على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى تجميدها في السابق، ومن بينها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، والسماح بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات "التوصيل" أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحال مباشرة.وأفاد بأنه من المؤمل عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها في مصر بحلول عيد الفطر المبارك.// انتهى //18:03ت م0171

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