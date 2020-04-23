السعودية اليوم / ارتفاع إصابات كورونا في الغابون إلى 156 حالة



ليبرفيل 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واس

أعلنت وزارة الصحة في الغابون تسجيل 36 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الغابون ارتفع بذلك إلى 156 حالة مع تسجيل 16 حالة شفاء.

وكانت السلطات في الغابون قد أعلنت بداية الأسبوع عن بداية تطبيق الحجر الصحي في منطقة العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا، مع إمكانية تمديده إذا استدعت الضرورة.

// انتهى //

18:00ت م

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ليبرفيل 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واسأعلنت وزارة الصحة في الغابون تسجيل 36 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت في بيان لها اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الغابون ارتفع بذلك إلى 156 حالة مع تسجيل 16 حالة شفاء.وكانت السلطات في الغابون قد أعلنت بداية الأسبوع عن بداية تطبيق الحجر الصحي في منطقة العاصمة ليبرفيل لمدة 15 يومًا، مع إمكانية تمديده إذا استدعت الضرورة.// انتهى //18:00ت م0170

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