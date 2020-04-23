شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت رؤية هلال رمضان .. وبيان للمحكمة العليا بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أفاد مرصد تمير بثبوت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم، ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا بيان بذلك. وكانت دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس الموافق 30 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

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