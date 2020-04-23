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أمير الشرقية يوجه بمواصلة جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمانة المنطقة بمواصلة العمل لإنجاز أعمال رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع والتقاطعات، وفق ما هو مخطط لها، مع الحرص على متابعة الجودة والتزام المقاولين بتعليمات السلامة، والاستجابة للبلاغات وفق الإمكانيات.

وأشاد سموه بجهود أمانة المنطقة الشرقية في رفع كفاءة عدد من الطرق، واستفادتها من فترة منع التجول وانخفاض الحركة المرورية في معالجة وصيانة الشوارع الرئيسة والتقاطعات الداخلية في الأحياء، مثمناً سموه هذه الجهود، متمنياً سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق في جهودهم.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية - ضمن خططها لتحسين المشهد الحضري - قد شرعت في الاستفادة من فترات منع التجول بإجراء أعمال الصيانة والتحسين لعدد من الطرق والشوارع الحيوية في المنطقة الشرقية بهدف رفع كفاءتها وتحسين المشهد الحضري في المنطقة ، سعياً لتحقيق جودة الحياة ومواكبة التوسع العمراني في مختلف الأحياء، وإيجاد شبكة طرق تحظى بأعلى معايير الجودة والسلامة لسالكيها .

يشار إلى أن الأمانة تواصل جهودها في دعم ومساندة الجهات المعنية للحد من انتشار عبر فِرقها الرقابية وجولاتها التفتيشية، إضافة إلى مبادراتها الأخرى لفتح عدد من الأسواق للخضار والفواكه في أحياء وتجمعات المنطقة، التي وصلت إلى 7 أسواق مؤقتة، تحظى برقابة مستمرة وإجراءات احترازية مكثفة.

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