شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ١١٥٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و٧ وفيات والان نبدء بالتفاصيل

- تسجيل ١١٣ حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي ١٩٢٥ حالة

- هناك فرصة في شفاء المصاب من بلازما دم المتعافين ولا جدوى من الصفائح الدموية

- التجارة: اكتمال الجاهزية لموسم رمضان بتحقق أعلى معدلات الوفرة في السلع

قال متحدث وزارة الصحة د. محمدالعبدالعالي، أن المملكة سجلت ١١٥٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى ١٣٩٣٠ حالة، بينها ١١٨٨٤ حالة نشطة، و٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأكد عن تسجيل ١١٣ حالة تعافٍ في المملكة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية ١٩٢٥ حالة، وتسجيل ٧ وفيات جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى ١٢١ حالة. مشيرا إلى أن ١٥٪ من الحالات المصابة اليوم لسعوديين، و٨٥٪ لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبط بالمسح النشط، وأوضح العبدالعالي هناك فرصة في شفاء مصاب كورونا من بلازما دم المتعافين ولا جدوى من العلاج بالصفائح الدموية.

وأوضح متحدث وزارة التجارة عبدالرحن الحسين اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم شهر رمضان، بتحقق أعلى معدلات الوفرة في السلع والمنتجات الاستهلاكية. وأكد أن الجولات التفتيشية وصلت في كل المدن إلى ٩٠ ألف جولة خلال ٦ أشهر، وأخضعت الوزارة عدد من المنتجات إلى الرقابة السعرية الشديدة، ومقارنتها بعدد من الدول المجاورة، وبعض السلع شهد انخفاض في السعر وبعضها ارتفاع طفيف.

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وأوضح أن الوزارة تعمل على خفض ارتفاع الأسعار عبر عدة مسارات، منها فرض الغرامات والمخالفات التي وصلت إلى ٩ آلاف مخالفة تمت خلال شهرين.

وأكد أنه خلال الشهرين الماضيين كان هناك أكثر من ١٠٨ آلاف عملية إلكترونية، وعلى صعيد التجارة الإلكترونية استقبلنا خلال الشهرين الماضيين أعلى معدل بلاغات بارتفاعها عن السابق بنسبة ٤٠٠٪، ووصلت البلاغات على المتاجر الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين أكثر من ٣٠ ألف بلاغ، يتصدرها التأخر في توصيل السلع المطلوبة.

وأضاف: بعد ٤ أشهر من الآن أي في أغسطس ٢٠٢٠، ستكون كافة منافذ البيع ملزمة بتقديم الدفع الإلكتروني.

بينما أكدت هيئة الزكاة والدخل أنه تم إطلاق ١٥ مبادرة، لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية، واستفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة ٦٣٧ ألف مكلف، و ٥٣٤ ألف مكلف استفادوا من مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارت عام ٢٠١٩.

كما استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة ٢٢٨ ألف مكلف، و٢١٣ ألف مكلف استفادوا من مبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين، واستفاد من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاستيراد ٩ آلاف مكلف، و ٥ آلاف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل. وأكدت أن ٨١٨ مكلف استفاد من مبادرة تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، و ٢٨ مكلف استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية.