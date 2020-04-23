، "إغاثي" الملك سلمان يطلق حملة إنسانية عاجلة لمتضرري السيول بعدن ،

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن عبر الشركاء المنفذين وبالتنسيق مع وحدة النازحين.
وتشمل الحملة توزيع 3,140 سلة غذائية، تزن 232 طنًا و360 كيلو غرامًا، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، وتوزيع 170 خيمة و600 بساط و1,020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية.
وسيستفيد من الحملة التي أطلقها المركز 18,840 فردًا ممن تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول بعدن.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي شملت توزيع 1,763 سلة غذائية، تزن 130 طنًا و462 كيلو غرامًا، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10,578 فردًا.
"إغاثي" الملك سلمان يطلق حملة إنسانية عاجلة لمتضرري السيول بعدنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-23
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن عبر الشركاء المنفذين وبالتنسيق مع وحدة النازحين.
وتشمل الحملة توزيع 3,140 سلة غذائية، تزن 232 طنًا و360 كيلو غرامًا، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، وتوزيع 170 خيمة و600 بساط و1,020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية.
وسيستفيد من الحملة التي أطلقها المركز 18,840 فردًا ممن تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول بعدن.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي شملت توزيع 1,763 سلة غذائية، تزن 130 طنًا و462 كيلو غرامًا، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10,578 فردًا.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:37 PM
عبر الشركاء المنفذين وبالتنسيق مع وحدة النازحين
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن عبر الشركاء المنفذين وبالتنسيق مع وحدة النازحين.
وتشمل الحملة توزيع 3,140 سلة غذائية، تزن 232 طنًا و360 كيلو غرامًا، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، وتوزيع 170 خيمة و600 بساط و1,020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية.
وسيستفيد من الحملة التي أطلقها المركز 18,840 فردًا ممن تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول بعدن.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي شملت توزيع 1,763 سلة غذائية، تزن 130 طنًا و462 كيلو غرامًا، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10,578 فردًا.
، "إغاثي" الملك سلمان يطلق حملة إنسانية عاجلة لمتضرري السيول بعدن ،
المصدر : الخليج 365
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