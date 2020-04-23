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نفذت شعبة سجن شرورة، بالتعاون مع المحكمة العامة بشرورة، محاكمة النزلاء "عن بعد"، بعد الانتهاء من المتطلبات التقنية والإجرائية للخدمة داخل السجن.
جاء ذلك بهدف سرعة النظر في قضايا النزلاء وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة البت في قضاياهم؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والنزلاء أثناء المحاكمة.
وشكر مدير شعبة سجن شرورة النقيب فراج بن مفرج الدوسري، رئيس المحكمة العامة بشرورة محمد بن إبراهيم الفارس، على ما بذله من جهد، وحرصه على سرعة إنفاذ هذه البادرة.
كما ذكر أن المحاكمة "عن بعد" من شأنها التيسير على النزلاء بإتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من إدارة السجن، ولضمان عدم المخالطة والوقاية من فيروس كورونا.
بالتعاون مع المحكمة العامة.. سجن شرورة ينفّذ محاكمة النزلاء "عن بعد"علي حفول الخليج 365 2020-04-23
نفذت شعبة سجن شرورة، بالتعاون مع المحكمة العامة بشرورة، محاكمة النزلاء "عن بعد"، بعد الانتهاء من المتطلبات التقنية والإجرائية للخدمة داخل السجن.
جاء ذلك بهدف سرعة النظر في قضايا النزلاء وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة البت في قضاياهم؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والنزلاء أثناء المحاكمة.
وشكر مدير شعبة سجن شرورة النقيب فراج بن مفرج الدوسري، رئيس المحكمة العامة بشرورة محمد بن إبراهيم الفارس، على ما بذله من جهد، وحرصه على سرعة إنفاذ هذه البادرة.
كما ذكر أن المحاكمة "عن بعد" من شأنها التيسير على النزلاء بإتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من إدارة السجن، ولضمان عدم المخالطة والوقاية من فيروس كورونا.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:30 PM
لضمان الوقاية من فيروس كورونا
نفذت شعبة سجن شرورة، بالتعاون مع المحكمة العامة بشرورة، محاكمة النزلاء "عن بعد"، بعد الانتهاء من المتطلبات التقنية والإجرائية للخدمة داخل السجن.
جاء ذلك بهدف سرعة النظر في قضايا النزلاء وتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة البت في قضاياهم؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والنزلاء أثناء المحاكمة.
وشكر مدير شعبة سجن شرورة النقيب فراج بن مفرج الدوسري، رئيس المحكمة العامة بشرورة محمد بن إبراهيم الفارس، على ما بذله من جهد، وحرصه على سرعة إنفاذ هذه البادرة.
كما ذكر أن المحاكمة "عن بعد" من شأنها التيسير على النزلاء بإتاحة فُرصة التقاضي وإجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من إدارة السجن، ولضمان عدم المخالطة والوقاية من فيروس كورونا.
، بالتعاون مع المحكمة العامة.. سجن شرورة ينفّذ محاكمة النزلاء "عن بعد" ،
المصدر : الخليج 365
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