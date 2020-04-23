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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في سويسرا، اليوم (الخميس)، إلى 1268 من 1217 أمس.
وبينت وكالة الصحة العامة، أن عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268، وفقاً لـ"رويترز".
وتراجعت الزيادة في الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية، مع استعداد سويسرا لتخفيف القيود، التي فرضتها لإبطاء انتشار المرض.
فيروس كورونا الجديد
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 05:49 PM
عدد الإصابات يصل لـ 28.496حصيلة وفيات "كورونا" في سويسرا ترتفع إلى 1.217
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في سويسرا، اليوم (الخميس)، إلى 1268 من 1217 أمس.
وبينت وكالة الصحة العامة، أن عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268، وفقاً لـ"رويترز".
وتراجعت الزيادة في الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية، مع استعداد سويسرا لتخفيف القيود، التي فرضتها لإبطاء انتشار المرض.
، حصيلة وفيات "كورونا" في سويسرا ترتفع إلى 1.217 ،
المصدر : الخليج 365
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