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أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم (الخميس)، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا 887 حالة إلى 35729، وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة.
وأوضح معهد الصحة العامة في هولندا، في تحديثه اليومي للأعداد، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح؛ لأن الفحوص لا تُجرى لجميع الحالات المحتملة.فيروس كورونا الجديد
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 05:48 PM
تسجيل 887 حالة جديدة"كورونا" يقفز بالإصابات في هولندا إلى 35.729
أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم (الخميس)، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا 887 حالة إلى 35729، وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة.
وأوضح معهد الصحة العامة في هولندا، في تحديثه اليومي للأعداد، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار إلى أن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح؛ لأن الفحوص لا تُجرى لجميع الحالات المحتملة.
، "كورونا" يقفز بالإصابات في هولندا إلى 35.729 ،
المصدر : الخليج 365
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