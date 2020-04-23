، "كورونا" يقفز بالإصابات في هولندا إلى 35.729 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 887 حالة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم (الخميس)، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا 887 حالة إلى 35729، وتسجيل 123 حالة وفاة جديدة.

وأوضح معهد الصحة العامة في هولندا، في تحديثه اليومي للأعداد، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4177؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح؛ لأن الفحوص لا تُجرى لجميع الحالات المحتملة.فيروس كورونا الجديد