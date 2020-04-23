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ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية، اليوم الخميس؛ إلى 18738، بتسجيل السلطات 616 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتشير أرقام اليوم إلى انخفاض ملموس في عدد الوفيات مقارنة مع أمس الأربعاء، الذي سجلت فيه 759 حالة وفاة.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4583 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 138087 حالة.
وتُظهر الإحصائيات وجود زيادة في عدد الإصابات الجديدة مقارنة باليوم السابق؛ حيث أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أمس الأربعاء، تسجيل 4451 حالة جديدة.فيروس كورونا الجديد
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 05:46 PM
و4583 إصابة.. خلال الساعات الـ24 الماضيةتسجيل 616 حالة جديدة.. تراجع الوفيات بكورونا في مستشفيات بريطانيا
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية، اليوم الخميس؛ إلى 18738، بتسجيل السلطات 616 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتشير أرقام اليوم إلى انخفاض ملموس في عدد الوفيات مقارنة مع أمس الأربعاء، الذي سجلت فيه 759 حالة وفاة.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 4583 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 138087 حالة.
وتُظهر الإحصائيات وجود زيادة في عدد الإصابات الجديدة مقارنة باليوم السابق؛ حيث أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أمس الأربعاء، تسجيل 4451 حالة جديدة.
، تسجيل 616 حالة جديدة.. تراجع الوفيات بكورونا في مستشفيات بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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