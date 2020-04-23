شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سفير المملكة في النمسا يودع المواطنين المتواجدين هناك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير المملكة لدى جمهورية النمسا وهو يودع المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية النمسا.

وظهر في الفيديو سفير المملكة وهو يقف في مطار فينا الدولي ( شوخات )، حيث قال له المواطنين :" الله يبارك في عمرك والله ماقصرت".