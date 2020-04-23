شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة توضح آلية تقديم الخدمات في مخطط طيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت أمانة محافظة جدة، آلية تقديم الخدمات في مخطط طيبة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم تقديم الخدمات لمخططات منح طيبة للجميع وستصدر الأمانة بيان تفصيلي بجميع الممنوحين الذين لم يصدر لهم صكوك وذلك بالتنسيق مع كتابة عدل بعد شهر رمضان المبارك لإصدار الصكوك لهم.

وأضافت: أما من صدر لهم صکوك قبل الإيقاف فسيتم تقديم الخدمات لهم مباشرة وفيما يخص أصحاب مخطط رقم 5۹۹ سوف تقوم الأمانة بإعداد بيان تفصيلي يوضح آلية معالجة المخطط.