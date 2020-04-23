شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رجال الأمن يتواجدون أثناء ترائي هلال رمضان في تمير وسدير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تواجد رجال الأمن مساء اليوم، تواجدهم في مرصد تمير لمتابعة تطبيق منع التجول أثناء ترائي هلال شهر رمضان المبارك. تواجد رجال الأمن مساء اليوم، تواجدهم في مرصد تمير لمتابعة تطبيق منع التجول أثناء ترائي هلال شهر رمضان المبارك. كما وثق مقطع فيديو، لحظة استعداد لجان الترائي في سدير لرصد الهلال مساء اليوم الخميس.

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