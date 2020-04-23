شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل: نحرص على تسهيل حركة الشحن واستمرار تدفق البضائع والسلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات اللوجستية أمام الأنشطة الغذائية والطبية والصحية.

كما أكد حرص الوزارة على تسهيل حركة الشحن واستمرار تدفق البضائع والسلع والأدوية من موانئ ومطارات ومنافذ المملكة كافة إلى المستهلك.

ونوه بأن الوزارة تكثف كل جهودها لتلبية احتياجات المواطنين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.