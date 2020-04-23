شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد الخثلان: يجب على من أفطر أول نهار رمضان الإمساك في آخره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ سعد الخثلان، مدى وجوب الإمساك على من صار أهلا لوجوب الصيام في نهار رمضان كصبي بلغ في نهار رمضان أو حائض طهرت أثناء النهار أو مسافر قدم مفطراً. أوضح الشيخ سعد الخثلان، مدى وجوب الإمساك على من صار أهلا لوجوب الصيام في نهار رمضان كصبي بلغ في نهار رمضان أو حائض طهرت أثناء النهار أو مسافر قدم مفطراً. وقال في مقطع فيديو له: " يجب عليكم الإمساك، وهذا هو قول الجمهور، وهناك قول آخر بأن من أفطر أول النهار يجوز له أن يفطر آخره، لكن القول الراجح هو رأي الجمهور فيجب عليهم أن يمسكوا " .

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