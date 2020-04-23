شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» توجه 3 نصائح للمستهلكين قبل رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص متحدث وزارة التجارة؛ عبدالرحمن الحسين، اليوم الخميس، على توجيه 3 نصائح للمستهلكين قبل شهر رمضان الكريم.

وقال "الحسين" خلال مؤتمر مستجدات "كورونا": الزيادة عن استهلاك حاجتك هو حاجة شخص آخر .

والنصيحة الثانية أن المستهلك شريك لوزارة التجارة وعين لها، فعند مشاهدة أي مخالفات تجارية كتخزين للمواد الغذائية أو غش تجاري بالإبلاغ عبر تطبيق الوزارة أو قنواتها الاخرى ومنها رقم 1900.

كما نصح بعدم التصديق والانسياق خلف الإشاعات المغرضة والتي تهدف إلى الإضرار بأمن واستقرار الغذائي في البلد.