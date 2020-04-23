إنهاء تكليف المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدر قرار بإنهاء تكليف المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور زكي عبدالله الزاهر. صدر قرار بإنهاء تكليف المدير الطبي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور زكي عبدالله الزاهر. وتضمن قرار الرئيس التنفيذي بإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، استمرار عمل الدكتور زكي الزاهر كطبيب استشاري بالمستشفى . وكشفت مصادر، عن صدور قرار بالتأكيد على الممارسين الصحيين بعدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي خارج حرم المنشآت الصحية. ومن المقرر أن يُحال المخالفين إلى اللجان الداخلية المعنية بالمخالفات وتطبيق ما يقضي به نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية .

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