اختراق حساب "الهيئة العامة للعقار" على مواقع التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعرض حساب الهيئة العامة للعقار الخاصة بخدمة الشركاء على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي للاختراق. تعرض حساب الهيئة العامة للعقار الخاصة بخدمة الشركاء على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي للاختراق. وأكدت الهيئة، في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، أنها تواصل إجراءاتها والتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة الحساب.

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