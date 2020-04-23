ضبط 96 مخالفة لنظام الحياة الفطرية وصيد الحيوانات البرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية ومناطق حظر صيد الطيور، أكثر من 96 مخالفة خلال الأسبوع الماضي لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية. ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية ومناطق حظر صيد الطيور، أكثر من 96 مخالفة خلال الأسبوع الماضي لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية. وأوضحت هيئة الحياة الفطرية، أن المخالفات تشتمل على صيد الكائنات الفطرية والدخول المتعمد للمحميات والرعي فيها وحيازة أسلحة وأجهزة محاكات صوت الطيور. وأكدت أنه تم رفع المخالفات للجهات المعنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها، مناشدة المواطنين بالتقيد بأنظمة المحافظة على الحياة الفطرية وحظر التجوال محافظة على أرواحهم وثروات هذا الوطن الغالي .

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