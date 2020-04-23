بالفيديو.. جهود أمانة الشرقية للحد من تفشي فيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): واصلت أمانة الشرقية جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). واصلت أمانة الشرقية جهودها وإجراءاتها الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). ونشرت الأمانة فيديو توضيحي لمبادراتها على مدار الأسابيع الماضية، مؤكدة على استمرار جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية. ولفتت إلى أنه تم إجراء أكثر من 54 ألف جولة رقابية وإصحاح بيني؛ بالإضافة لتركيب الكاميرات الحرارية في الأسواق لاكتشاف المصابين

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