شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل: أطلقنا 15 مبادرة لدعم القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إطلاق ١٥ مبادرة، بهدف لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالإعلان عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة استفاد منها ٦٣٧ ألف مكلف.
وأضاف أن ٥٣٤ ألف مكلف استفادوا من مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارت عام ٢٠١٩.
وأشار إلى أنه تم تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط والإقرارات الضريبية وعدم التعاون.
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