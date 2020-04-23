شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق "كلنا أمن" يُتيح الإبلاغ عن مخالفات منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تطبيق «كلنا أمن»، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن إتاحة الإبلاغ عن مخالفات منع التجول من خلاله. كشف تطبيق «كلنا أمن»، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن إتاحة الإبلاغ عن مخالفات منع التجول من خلاله. وأكد التطبيق، في تغريدة له، أنه يمكن الإبلاغ عن الغير ملتزمين بتعليمات منع التجول من خلال التطبيق. وأضاف أن فور البلاغ ستتخذ الجهات المعنية الاجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.

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