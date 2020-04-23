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شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 5900 عبوة حليب الأطفال غير مرخصة و1000 منتج تجميلي بجازان (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضبطت فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء في جازان، مستودع للدواء ومنتجات حليب الأطفال غير مرخص وتخزّن به المنتجات في ظروف غير مناسبة بلغ عددها 5900 عبوة.
كما رصدت مركبة نقل غير مرخصة تنقل مستحضرات تجميلية وعشبية بلغ عددها 1000 منتج، وتمت إحالة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
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