شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث التجارة: اكتمال جاهزية خطة التموين استعداداً لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان، إذ أكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين أن كافة التموينات ملزمة بتوفير نقاط الدفع الإلكترونية في يوم الأحد 10 مايو.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، على تحقيق أعلى معدلات الوفرة في السلع والمنتجات الاستهلاكية، بما يعود على استقرار الأسعار خاصةً للمواد الغذائية التي تشهد زيادة في الإقبال عليها في رمضان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن خطة الوزارة جاءت مركزة على 4 محاور منذ 6 أشهر، مشيراً إلى أن المحور الأول هو 90 الف جولة تفتيشية في جميع انحاء المملكة للتأكد من وفرة السلع، أما المحور الثاني فهو التأكد من استقرار الأسعار ، والمحور الثالث هو التأكد من كافة سلاسل الإنتاج ، أما المحور الرابع فهو الوقوف على جاهزية كافة منافذ البيع .

وأضاف أن الوزارة أخضعت عدد من المنتجات إلى الرقابة السعرية الشديدة، ومقارنتها بعدد من الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن بعض السلع شهدت انخفاض في السعر وبعضها ارتفاع طفيف.