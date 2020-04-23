شكرا لمتابعة خبر عن المملكة بإجراءاتها الاحترازية تمنع تفشي الوباء مقارنة بغيرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالإجراءات التي اتخذتها المملكة، لمنع تفشي الوباء، وذلك بعد تعليق العمرة والصلاة بالحرمين الشريفين، حيث حققت نتائج رائعة مقارنة بغيرها.

وتابع الاجتماع في مجمل الحديث عن قيمة النموذج الذي قدمته المملكة في إدارة أزمة وباء كورونا، على فرض إجراءات احترازية تركز على خصائص الفيروس في التفشي ونقل العدوى، ومنها منع التجمعات بكل أشكالها سواء في المؤسسات التعليمية أو المساجد أو مقرات العمل.

وأضافت الإشادة بأن ما نتج عن ذلك هبوط معدل انتشار العدوى في المملكة وبلوغه 1.04 في الأول من شهر أبريل الجاري.

وتتضح فاعلية الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها المملكة في مقارنة بين المملكة ونظيرتها تركيا ، وفيما وصل عدد الإصابات بالفيروس في المملكة حتى أمس 12.772 حالة، نجد أن عدد الإصابات في تركيا بلغ 98.674 حالة حتى أمس، طبقاً لما أعلنه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ورغم تأخر ظهور الفيروس في تركيا عن السعودية بقارق تسعة أيام، فإن عدد الإصابات في تركيا فاق مثيله في السعودية بنحو ثمانية أضعاف، وهو فارق كبير ولافت للغاية.