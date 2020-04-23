شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "متحدث الصحة": 85 % من حالات كورونا الجديدة اليوم للوافدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس أن حالات كورونا الجديدة التي تم تسجيلها " 1158 " حالة كانت نسبة المواطنين فيها 15 % فقط ، بينما بلغت نسبة غير المواطنين 85 % .
وأضاف أن أغلب هذه الحالات نتيجة المسح المشط الذي يستمر القيام فيه منذ أيام ، مما سينعكس على حصر جميع الحالات والمخالطين لهم للسيطرة على الوباء .
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