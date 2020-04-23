تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس ، تسجيل 1158 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13930 حالة . أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس ، تسجيل 1158 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13930 حالة . كما أعلنت الوزارة شفاء 113 حالة جديدة من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية 1925 حالة - ولله الحمد - .

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