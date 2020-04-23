شكرا لمتابعة خبر عن تسليم عدد من الوحدات السكنية للأسر المستحقة بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

سلم برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عدداً من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة بمنطقة المدينة المنورة بالشراكة مع جمعية تكافل الخيرية بالمنطقة، وفق الخطة المعدة مسبقاً في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن الوقاية من فيروس كورونا

وجرى تسليم الوحدات السكنية بعد عملية تطهير وتعقيم كامل للوحدات السكنية، مع الالتزام خلال عمليات التسليم بالإجراءات والاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية.

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وقال المدير التنفيذي لجمعية تكافل بالمدينة المنورة محمد بن مناور الحربي: إنه بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل ما توليه قيادتنا من حرص وبذل لمواطنيها بشكل عام وللأسر الأشد حاجة بشكل خاص فإننا مستمرون بتسليم وحدات الإسكان التنموي بدعم وزارة الإسكان مع تقيدنا التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المعنية في جميع أعمالنا ومهامنا.

وأكد الحربي على اهتمام وحرص القيادة بالأسر الأشد حاجة، وما تجده من دعم كبير، منوهًا بالتوجيه الدائم والدعم الكبير الذي تجده الجمعيات من أمير منطقة المدينة المنورة ، وسمو نائبه .

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة التي تجاوز عددها 385 جمعية.