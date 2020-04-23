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عدن - ياسمين التهامي - حشد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قواته الامنية والعسكرية في شوارع العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وسط تصاعد التوتر من قوات الشرعية المحتشدة على تخوم مدينة زنجبار في أبين . شاهد بقية تفاصيل الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً: هل دقت ساعة الصفر؟!..لم يتبق سوى يوم واحد للمليشيات في العاصمة ومصيرها إلى زوال والجيش يعلن الجهوزية الكاملة للاقتحام فلكي شهير يفجر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي لماذا لم تتحرَ السعودية هلال رمضان 2020 أمس الأربعاء؟ عاجل : بشار الأسد بيد القضاء.. دولة عظمى تحاكم الرئيس السوري علنًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية سبق: هذا ماحدث لفتاة سعودية داخل منزلها بمكة المكرمة وهز المملكة اعتقلتهم عُراة.. الشرطة السعودية تداهم شقق مفروشة وتكتشف الكارثة (فيديو) شاهد 4 دول عربية تخالف السعودية وتعلن رسمياً موعدًا لأول أيام رمضان الفضيل. Advertisements فضيحة مزلزلة للصين .. شاهد كيف خدعت دول العالم كله وتم فضحها علميًا مفتي مصر يفجر مفاجأة صادمة: الخمر والمكياج لا يبطلان الصيام في رمضان وهذا السبب!! شاهد الكويت : غضب عارم بعد ما فعله شخص “وقح” بطبيبة في مستشفى ..والسلطات تتدخل فورًا الإعلامية الكويتية "فجر السعيد" تشعل تويتر وتهاجم سلطات بلادها بسبب السعودية ورد الآن.. الصحة العالمية تكشف موعد الانتهاء من "فيروس كورنا". عاجل : دار الإفتاء اليمنية تحسم الجدل بشأن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم وقالت إدارة أمن عدن التابعة للإنتقالي ان وحدات قوات الحزام الامني التابعة للإمارات، رفعت حالة الاستعداد تنفيذا لخطة الانتشار الأمني في جميع مديريات عدن بهدف التصدي لأي تحركات محتملة قد تنفذها عناصر ما قالت عنه ”جماعة حزب الاصلاح(اخوان اليمن) ” وفق تعبير البيان . البيان الرسمي للانتقالي حول تحركات قواته يشير الى مخاوف كبيرة للمجلس من خلايا مسلحة قد تسقط المدينة من الداخل في حال اندلعت أي مواجهات مع قوات هادي المحتشدة في أبين .

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