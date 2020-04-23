7 وفيات جديدة في السعودية بسبب كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 1158 إصابة، وتماثل 113 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 1925 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة بلغت بهذه الوفيات 121 شخصا، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 13930 حالة.

وسجلت معظم الإصابات الجديدة في المدينة المنورة (293)، ومكة المكرمة (209)، وجدة (208)، والرياض (157)، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وتمثل أرقام كورونا اليوم في السعودية ارتفاعا طفيفا في الإصابات والوفيات مقارنة مع معدلات يوم أمس، إذ تم تسجيل 1141 إصابة، و5 وفيات.