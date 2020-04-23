«هيئة العقار» تعلن اختراق حسابها المخصص لخدمة الشركاء

العمل جارٍ على استعادته

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، تعرض حسابها المخصص لخدمة الشركاء لعملية اختراق. وأوضحت الهيئة –عبر حسابها بتويتر- أنها تود التنبيه إلى أن الحساب المخصص لخدمة الشركاء قد تعرض للاختراق، مشيرةً إلى أنه جارٍ حاليًّا العمل والتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الحساب. Advertisements اقرأ أيضًا: هيئة العقار تلزم منشآت الوساطة المصنفة ببرامج ودورات معتمدة من المعهد العقاري «العامة للعقار» تؤكد أهمية توحيد الإشراف على التسجيل العيني للعقار

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