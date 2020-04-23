وزارة الصحة: تسجيل 1158 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 121 حالة

ارتفاع عمليات التعافي إلى 1925 شخصًا..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 13930، وبلغ إجمالي حالات التعافي 1925، ووصل العدد الكلي للوفيات إلى 121 حالة، بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
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