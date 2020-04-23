الأرصاد: مناخ غير مستقر على معظم المناطق من الجمعة حتى الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ تأثُّر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، تبدأ من غد الجمعة حتى يوم الأحد القادم.

وأشارت الأرصاد إلى أنه مُتوقَّعٌ هطول أمطار رعدية قد يصحبها تساقط زخات من البرد أحيانًا، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 55 كيلومترًا، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصةً خلال النهار.

وأضافت الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرَد على مناطق الرياض وعسير وجازان ونجران، وكذلك تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة وتساقط البرد على مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة اعتبارًا من غدٍ الجمعة حتى الأحد.

كما تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يومي السبت والأحد، ويُتوقَّع أن تكون في مجملها متوسطة إلى غزيرة.

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وأوضحت الأرصاد أن معظم مناطق المملكة تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً خلال النهار، وقد تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلومترًا في الساعة على مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة، كما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومترًا في الساعة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، في الوقت الذي تصل فيه إلى 45 كيلومترًا في الساعة على منطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

كما تشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم .

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