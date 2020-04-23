بالفيديو.. واقعة تزوير شرائح اتصالات تدفع شرطة الرياض لضبط 6 وافدين

ضبط 577 شريحة وأجهزة بصمة وكروت إقامة..

تمكّنت شرطة منطقة الرياض ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط 6 وافدين من الجنسية البنغالية، زوروا شرائح اتصالات بأسماء مواطنين ومقيمين. وأوضح «سناب الداخلية» عبر مقطع مصور، أن الوافدين الستة حولوا أحدى الشقق السكنية في حي الوزارات بوسط العاصمة الرياض، إلى مركز لتزوير شرائح الاتصالات بأسماء مواطنين ومقيمين، حيث حصلوا على هوياتهم وبصماتهم وقاموا ببيع تلك الشرائح. وتم ضبط 577 شريحة اتصال ومجموعة من عينات بصمات وصور هويات، وأجهزة لاب توب وطابعات وأجهزة قارئ بصمة. و160 كارت مقوّى بحجم الإقامة جاهز للاستخدام، وتم تحويل المتهمين لجهات الاختصاص.

شرطة الرياض، تزوير شرائح اتصال، تزوير كروت إقامة

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