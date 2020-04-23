تطبيق «كلنا أمن» يضيف خيار الإبلاغ عن مخالفات منع التجول

سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة..
أضاف تطبيق «كلنا أمن» خيارًا خاصًّا للإبلاغ عن حالات مخالفة قرار منع التجول الذي تم اتخاذه للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح حساب كلنا أمن، عبر تويتر، أنه في ما يخص عدم الالتزام بمنع التجول، يمكن رفع بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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