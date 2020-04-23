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المرور يتيح نقل الملكية إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري

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نظرًا إلى إغلاق محطات الفحص الدوري احترازيًّا

أعلن المرور السعودي، اليوم الخميس، البدء في عملية المبايعة للمركبات إلكترونيًّا دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

وذكر المرور السعودي -عبر حسابه بموقع تويتر- أن ذلك يأتي نظرًا إلى إغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة .

وفي وقت سابق أعلن المرور السعودي عن تجديد رخصة السير دون الحاجة للفحص الدوري، وتجديد رخصة القيادة دون الكشف الطبي للنظر وذلك عن طريق منصة أبشر.

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