المرور يتيح نقل الملكية إلكترونيًّا دون اشتراط الفحص الدوري

نظرًا إلى إغلاق محطات الفحص الدوري احترازيًّا
أعلن المرور السعودي، اليوم الخميس، البدء في عملية المبايعة للمركبات إلكترونيًّا دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.
وذكر المرور السعودي -عبر حسابه بموقع تويتر- أن ذلك يأتي نظرًا إلى إغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وفي وقت سابق أعلن المرور السعودي عن تجديد رخصة السير دون الحاجة للفحص الدوري، وتجديد رخصة القيادة دون الكشف الطبي للنظر وذلك عن طريق منصة أبشر.
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