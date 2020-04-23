جامعة نجران تفتح التسجيل للطلاب المتوقع تخرجهم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن مواعيد فتح التسجيل للراغبين في الدراسة من الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة، وكذلك بعض المقررات العامة لأقسام الجامعة للفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري، التي تبدأ من السبت المقبل وتستمر أسبوعا، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة. أوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن الفصل الصيفي سيبدأ في 8 شوال المقبل، على أن تستمر معالجة الجداول للحذف والإضافة 3 أيام، كما ستتم إتاحة قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من ذي القعدة المقبل. ستبدأ الاختبارات النهائية الأحد 28 من ذي القعدة المقبل، لمدة 3 أيام، كما سيتم تسليم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي في 19 ذي الحجة المقبل عبر البريد الممتاز. حث الدكتور العمري الطلاب والطالبات على ضرورة اتباع خطوات التسجيل الصحيحة للتسجيل في الفصل الصيفي بما يضمن حصولهم على مقاعد لهذا الفصل.



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